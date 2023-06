Trump contrattacca. "E' un'interferenza sul voto"

"Vanno contro un presidente popolare" con la "bufala degli scatoloni. Questa è un'interferenza nelle elezioni a livello più alto. Sono un uomo innocente": così Donald Trump in un video postato su Truth interviene sulla sua incriminazione per le carte segrete portate via dalla Casa Bianca. "Vogliono distruggere la mia reputazione perché vogliono vincere le elezioni", osserva l'ex presidente americano.