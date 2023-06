In corteo sotto la pioggia, applausi in Parlamento, l'inno: le immagini dell'insediamento di Erdogan

Il presidente turco eletto Recep Tayyip Erdogan ha prestato giuramento all'Assemblea generale della Grande assemblea nazionale, il Parlamento turco.

Come si vede in questo video, sotto una pioggia battente e un cielo carico di tuoni, il rieletto capo di Stato, 69 anni, ha percorso in auto il tragitto tra la residenza presidenziale e l'Assemblea parlamentare. Sotto l'ombrello, è stato accolto all'arrivo dalle massime autorità dello Stato.

Nell'emiciclo, Erdogan è stato accolto da calorosi applausi, mostrando in favore dei fotografi una targa con il decreto che certifica la sua avvenuta elezione. Il presidente ha poi tenuto un discorso, giurando di “adempiere al mio dovere in modo imparziale”. Infine, è stato suonato l'inno, cantato dallo stesso presidente.

Erdogan è al suo terzo mandato da presidente della Turchia. È stato eletto il 28 maggio scorso al ballottaggio, battendo lo sfidante Kemal Kilicdarocglu.