Missile ucraino colpisce il ponte di Chongar, tra la Crimea e la regione di Kherson - video

Conosciuto come la "Porta della Crimea", il ponte di Chongar - che oggi sarebbe stato colpito da missili ucraini - è uno dei pochi ponti stradali che collegano la Crimea, annessa dalla Russia nel 2014, con la terraferma. Offre un'alternativa all'istmo di Perekop, la stretta striscia di terra che collega la Crimea alla terraferma. Come ha osservato un blogger militare russo, "rappresenta il 70% delle forniture militari e civili russe alla regione di Kherson. Anche se può essere riparato, la Russia non ha mezzi affidabili per prevenire attacchi missilistici". Il collegamento stradale è raddoppiato da un ponte ferroviario. Su internet, il centro militare ucraino afferma che questo ponte "è un elemento strategico che svolge un ruolo importante nella logistica delle forze di occupazione russe. Pertanto, a causa della sospensione del traffico via Chongar, i camion russi dovranno deviare di 100 chilometri per arrivare dalla Crimea a Melitopol occupata, il che richiederà almeno diverse ore. Il ponte si trova a 128 chilometri dal punto più vicino della linea del fronte, vale a dire la riva destra della regione di Kherson.

Ci sono dubbi sulle armi utilizzate per colpire il ponte. Eliminando gli Himar, la cui gittata non dovrebbe superare gli 84 chilometri, rimangono i missili Storm Shadow e i missili ucraini Vilkha-M, che hanno una gittata di 150 km con una testata da 170 kg. L'agenzia Ria Novosti ha pubblicato un video che mostra segni sui rottami di un missile Storm Shadow.