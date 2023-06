Un'eliambulanza atterra nel parco di Annecy, i primi soccorsi ai feriti dell'attentato di stamane

Almeno quattro bambini piccoli e un adulto sono stati ricoverati in codice rosso ad Annecy, nella regione francese dell'Alta Savoia, dopo che un uomo armato di coltello ha aggredito varie persone in un parco nei pressi dell'omonimo lago. Fonti informate sui fatti, citate dalla testata francese Libération, riferiscono che alcuni dei feriti sono “in pericolo di vita”.

L'aggressione è avvenuta intorno alle 9.45 di stamani e il responsabile è già stato fermato dalle forze dell'ordine accorse sul posto, che lo hanno già interrogato, come ha confermato in un tweet il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin. Ignote al momento le cause dell'assalto che ha coinvolto bambini di circa tre anni.

“Si tratta di un attacco di una vigliaccheria assoluta” ha commentato su Twitter il presidente Emmanuel Macron, che ha aggiunto: “Dei bambini e un adulto sono tra la vita e la morte. La Nazione è sotto shock. I nostri pensieri vanno a loro, alle loro famiglie e ai servizi di emergenza mobilitati”.