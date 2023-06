Un elicottero russo distrugge un deposito di carburante a Voronezh per rallentare le truppe Wagner

Gli elicotteri russi modello Ka-52 (noto anche come Alligator) operano sopra i cieli di Voronezh, nell'oblast di Rostov, per rallentare l'avanzata degli uomini del gruppo Wagner. In questo video un velivolo distrugge un deposito di carburante per impedire agli uomini di Prigozhin di rifornirsi. Quest'ultimo ha dichiarato che 7 elicotteri russi sono stati abbattuti dai missili terra-aria dei “Wagneriti”.