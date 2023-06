Un fan lancia le ceneri della madre sul palco, la reazione allibita di Pink

“È tua mamma?”, chiede Pink, 43 anni, che non crede ai suoi occhi mentre raccoglie un sacchetto lanciato sul palco durante la sua esibizione al British Summer Time Festival.

Visibilmente scioccata, la cantante ha mormorato: "Non so come mi sento per questo…", prima di alzarsi in piedi barcollando e posare il sacchetto dietro gli altoparlanti a bordo palco, scuotendosi le mani per poi riprendere a cantare, ancora esterrefatta, “Just Like a Pill”.

È accaduto durante un concerto a Londra lo scorso fine settimana e uno spettatore ha ripreso la scena pubblicandola su Twitter.

Da Alice Cooper a Keith Richards, storie rock tra lanci e ceneri

Quella del lancio degli oggetti sul palco durante i concerti è una stravaganza che ha una lunga tradizione.

Più recentemente la cantante Bebe Rexha è finita in ospedale dopo che un fan le ha lanciato contro un cellulare, colpendola al volto e provocandole una ferita che ha richiesto tre punti di sutura.

Alla storia sono passati altri lanci, a cominciare dalla leggenda del pollo ucciso da Alice Cooper sul palco del Toronto Peace Festival nel 1969.

Il più famoso è forse quello che vide protagonista Ozzy Osbourne nel 1982, quando staccò a morsi la testa di un pipistrello vivo (credendolo di gomma) che un fan aveva lanciato sul palco. Seguì profilassi antirabbica.

Meno ‘dark’ quel che accadde nel 2004 a Oslo quando, durante l'esecuzione di Battle For Britain (The Letter), David Bowie fu colpito in un occhio da un lecca-lecca. Pronta la risposta ironica del Duca Bianco: "Per fortuna hai colpito quello malandato".

Mick Jagger considera “il momento più esilarante” vissuto durante un concerto quello che accadde nello stadio di Anaheim in California, durante il tour di “Some Girls” nel 1978, quando una pioggia di scarpe cominciò a piovere sul palco. Pare che i fan avessero deciso di prendere alla lettera il verso “I got no shoes on my feet” (non ho scarpe ai piedi) durante l'esecuzione di “Beast of Burden”.

Proprio dai Rolling Stones arriva la storia più incredibile a proposito di rock e ceneri. In molti sono rimasti allibiti nel 2007 quando Keith Richards, in una intervista al NME, ha raccontato di aver “provato” le ceneri del padre mescolate alla cocaina: “La cosa più strana che ho provato a sniffare? Mio padre”, confessò ineffabile il chitarrista.