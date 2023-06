Una vita in gabbia, l’emozione della scimpanzé che vede il cielo per la prima volta è commovente

Vanilla ha ventinove anni ed è una sopravvissuta del famigerato Laboratory for Experimental Medicine and Surgery in Primates (LEMSIP) di New York, un laboratorio che utilizzava gli scimpanzé per la ricerca scientifica su virus e trapianti.

La struttura fu chiusa tra nel 1998 e uno dei fattori che probabilmente contribuì allo smantellamento del LEMSIP fu proprio il cambiamento nelle regole federali sul modo in cui dovevano essere tenuti gli animali.

Vanilla, confinata in un’angusta gabbia del laboratorio per i primi anni della sua vita, fu trasferita in un rifugio in California dove però continuava a vivere reclusa, insieme ad altri scimpanzé.

L’anno scorso, grazie all’organizzazione Save the Chimps , Vanilla è approdata al santuario di Fort Pierce in Florida, una struttura che ospita 226 scimpanzé, provenienti dai laboratori di ricerca, dal commercio di animali esotici e dall’industria dell’intrattenimento.

Dopo anni di isolamento, Vanilla ha avuto bisogno di un periodo per adattarsi e integrarsi con il branco prima di essere pronta a varcare la soglia del rifugio situato in mezzo a un’area verde di oltre un ettaro. E finalmente il momento è arrivato ed è stato catturato in questo video.

Dopo un attimo di esitazione e grazie all’incoraggiamento di Dwight, il maschio alfa del gruppo, Vanilla si è decisa. Gli ha gettato le braccia al collo per poi mostrare tutto il suo stupore quando ha sollevato gli occhi verso il cielo.

Come scrive Save the Chimps sul suo sito, da quando è uscita, Vanilla adora giocare all'aperto e godersi il sole insieme al suo branco.