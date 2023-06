Un'armeria saccheggiata a Marsiglia, gli arresti salgono a 63

Un'armeria è stata saccheggiata a Marsiglia e una persona è stata arrestata con un fucile da caccia. Lo riporta Bfmtv mentre sono in corso incidenti nella città del sud della Francia. Il numero delle persone arrestate è salito a 63. L'armeria è stata saccheggiata tra le 21 e le 22 in rue d'Aubagne e sono state rubate alcune armi da caccia ma nessuna munizione. L'armeria è stata messa in sicurezza.