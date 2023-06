Il reporter Cbs David Pogue è stato a bordo del Titan: "Si guida con un joypad"

Il corrispondente della CBS David Pogue si è unito alcuni mesi fa a un gruppo di appassionati del Titanic intenzionati a pagare una piccola fortuna per viaggiare nel sommergibile dotato di videocamere 4K, appositamente progettato da OceanGate per visitare i resti del transatlantico di lusso a 13.000 piedi sotto il Nord Atlantico. Il servizio è andato in onda il 27 novembre 2022. Durante la prova il sottomarino aveva avuto alcuni problemi di connessione con la nave madre.

In questo tweet il giornalista della CBS racconta che durante la sua permanenza a bordo la nave aveva perso il contatto con il battello sottomarino per alcune ore e in quella occasione la rete internet della nave era stata spenta per impedire ai presenti di postare notizie su cosa stesse succedendo.