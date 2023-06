Decine di migliaia di pesci morti ricoprono una spiaggia del Texas

Lo scenario che si è presentato davanti agli occhi degli addetti del Quintana Beach County Park sulla costa del Golfo del Texas durante lo scorso fine settimana aveva dell'apocalittico: decine di migliaia di pesci morti ricoprivano il litorale di carcasse in decomposizione. La struttura ha invitato i visitatori di tenersi alla larga.

Le onde del Golfo del Messico hanno sospinto i pesci verso la costa della contea di Brazoria, che si trova a circa sessanta chilometri a sud di Houston.

Secondo gli esperti del Texas Parks and Wildlife a causare il fenomeno è stato il basso livello di ossigeno disciolto nell'acqua che ha reso difficile la respirazione dei pesci. Questa moria, spiegano, è comune quando le temperature aumentano in estate.

Sebbene nessuno abbia collegato questo specifico incidente al cambiamento climatico, i ricercatori sostengono che fenomeni di moria di massa come questo potrebbero diventare più frequenti a causa dell'aumento delle temperature nelle acque di Stati Uniti ed Europa.

I responsabili del Texas Park and Wildlife hanno descritto così, in sintesi, il fenomeno che avrebbe portato alla eccezionale moria: i livelli di ossigeno disciolto aumentano con la fotosintesi, il processo con cui le piante trasformano la luce del sole, l'acqua e l'anidride carbonica in ossigeno.

Quando la luce solare diminuisce, la fotosintesi rallenta e di notte si ferma. Ma le piante e gli animali presenti nell'acqua continuano a consumare ossigeno allo stesso ritmo, diminuendone la concentrazione.

I funzionari della contea hanno fatto sapere che, già domenica sera, la spiaggia di Quintana era stata in gran parte ripulita dai pesci morti.