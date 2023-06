Video delle immagini satellitari: il prima e il dopo della diga danneggiata nella regione di Kherson

Il prima e il dopo della diga danneggiata nella regione di Kherson. Ucraina: "Distruzione da parte della Russia della diga Nova Kakhovka nel sud dell'Ucraina rappresenta un ecocidio". Iniziate evacuazioni dei residenti. Scambio di accuse Mosca-Kiev.

L'Ucraina accusa le forze russe di aver fatto saltare in aria una grande diga a sud del Paese, vicino a Kherson, allertando i residenti lungo il fiume Dnipro di evacuare le loro abitazioni per rischio inondazioni. Il ministero dell'Interno ucraino ha chiesto ai residenti di dieci villaggi sulla riva destra del fiume e di parti della città di Kherson di raccogliere documenti essenziali e animali domestici, spegnere gli elettrodomestici e andarsene. Oleksandr Prokudin, capo dell'amministrazione militare regionale di Kherson, ha dichiarato in un video pubblicato su Telegram alle 7 che "l'esercito russo ha commesso un altro atto di terrore" e ha avvertito che l'acqua raggiungerà "livelli critici" entro cinque ore .