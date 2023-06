Everest. Scalatore finisce nella “zona della morte”: il salvataggio a oltre 8.400 metri

Una guida nepalese ha trovato uno scalatore malese che tremava come una foglia, aggrappato a una corda in quella che viene chiamata "zona della morte" dell’Everest, dove le temperature possono scendere fino a -30 gradi.

Gelje Sherpa, 30 anni, stava salendo verso la vetta con un cliente cinese quando ha visto l’alpinista in difficoltà.

La guida ha convinto il cliente cinese a rinunciare al tentativo e a scendere dalla montagna per mettere in salvo lo scalatore malese che è stato trasportato per 600 metri dal pianoro che gli alpinisti chiamano “Il Balcone” a circa 8.400 metri di altitudine, fino al Colle Sud.

Ci sono volute circa sei ore e, durante il rientro, Nima Tahi Sherpa, un'altra guida, si è unito al salvataggio.

"È quasi impossibile salvare gli scalatori a quell'altitudine", ha dichiarato alla Reuters Bigyan Koirala, funzionario del Dipartimento del Turismo. "È stata un'operazione davvero straordinaria".