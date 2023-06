"Dio salvi la Regina", la citazione senza senso di Biden diventa virale

"Dio salvi la Regina": con questa espressione, decisamente insolita, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha concluso l'appassionato discorso al National Safer Communities Summit, nel Connecticut, su come convincere il Congresso a inasprire le leggi sulla possesso delle armi.



Il video con quella che sembra l'ennesima gaffe del presidente ha fatto il giro dei social. La citazione del tradizionale motto patriottico dell'inno britannico, recentemente modificato dopo la scomparsa della Regina Elisabetta in God Save The King, appare decisamente fuori contesto, per più di un motivo tanto da costringere Olivia Dalton, vice segretario stampa della Casa Bianca, a precisare che Biden “parlava con qualcuno del pubblico”.