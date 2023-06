Video in soggettiva, il cimitero di veicoli corazzati dopo l'assalto ucraino alle postazioni russe

Come scrive il canale Military Informer la problematica maggiore dei tank ucraini nell'avanzare è rappresentata dai campi minati. Le forze ucraine, impegnate in questo assalto contro postazioni russe nel territorio di Zaporizhzhia, non riescono ad aprire corridoi abbastanza larghi da far passare i mezzi corazzati. In questo video, girato in soggettiva, un equipaggio di un carro ancora funzionante tenta di coprire la ritirata degli altri mezzi. Un primo carro passa, mentre il secondo salta su una mina. L'equipaggio del carro colpito scende e riesce a fuggire aiutato anche dalla cortina fumogena di copertura. Attorno a loro un vero e proprio cimitero di veicoli corazzati di fabbricazione occidentale. Altre inquadrature mostrerebbero infatti Leopard 2A6 e M2A2 Bradley danneggiati e abbandonati nella ritirata. Lo scontro è avvenuto l'8 giugno.