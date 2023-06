Il video messaggio di Eleonora Olivieri: "Guidate responsabilmente"

YouTuber e content creator sui social di professione su più piattaforme, Eleonora Olivieri ha aperto il suo primo canale a 9 anni. Oggi ha oltre 1,4 milioni di follower. Ha scritto libri ed un idolo per migliaia di giovanissimi.

In questo video manda un messaggio importante: "Guidate responsabilmente. Troppo spesso sentiamo parlare di incidenti causati da distrazioni al cellulare. I social network dovrebbero essere un mezzo per condividere passioni e interessi", ma non dovrebbero mai mettere a rischio la sicurezza propria e di qualcuno".