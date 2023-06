Carlo III sfila a cavallo al suo primo Trooping the Colour da Re

Primo Trooping the Colour per re Carlo III. A Londra si è tenuta la grande parata che dal 1748 segna i festeggiamenti per il compleanno pubblico del sovrano del Regno Unito. Carlo III ha rispolverato una vecchia tradizione e partecipato al corteo a cavallo. È la prima volta che accade dal 1986, ultimo anno in cui la regina Elisabetta II sfilò in sella alla sua Burmese.

Accanto al Re, hanno sfilato a cavallo, il figlio William, principe di Galles, la sorella Anna e il fratello Edoardo, duca di Edimburgo.

La regina Camilla e la principessa del Galles Kate hanno seguito il corteo in carrozza insieme al principe George, alla principessa Charlotte e al principe Louis.