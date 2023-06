Video, Prigozhin lascia in auto il quartier generale del distretto militare meridionale di Rostov

La presidenza russa e Evgeny Prigozhin hanno raggiunto un accordo sabato, dopo una giornata di spettacolare ribellione armata del gruppo paramilitare Wagner, "per evitare un bagno di sangue", ha dichiarato in serata il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. "Era nell'interesse di tutti evitare un bagno di sangue", ha dichiarato Peskov alla stampa, dopo che Yevgeny Prigozhin ha ordinato ai suoi uomini in marcia verso Mosca di fare marcia indietro e tornare ai loro accampamenti.

Cremlino, Prigozhin non sarà processato, andrà in Bielorussia

Il capo del gruppo russo di mercenari Wagner, Yevgeny Prigozhin, andrà in Bielorussia, e le accuse contro di lui e contro i suoi mercenari verranno ritirate. Lo ha annunciato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa russa Ria Novosti. Non è stato specificato cosa farà Prigozhin in Bielorussia. Le parole di Peskov giungono dopo che Prigozhin ha fermato la marcia dei suoi mercenari verso Mosca a seguito di negoziati con il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, ordinando la marcia indietro per evitare uno spargimento di sangue.