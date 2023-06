Russia, attacchi di droni contro carri armati a Zaporizhzhia

In un filmato pubblicato dal ministero della Difesa russo si vedono i droni colpire i carri armati nell'oblast di Zaporizhzhia in Ucraina, dove - ha affermato - le forze ucraine hanno compiuto tentativi "infruttuosi" di lanciare attacchi nelle ultime 24 ore.

Secondo l'Istituto per lo studio della guerra (Isw), le forze ucraine hanno ottenuto successi locali nell'ovest della regione di Zaporizhzhia durante i contrattacchi a sud-ovest e sud-est di Orikhov, come mostrano alcuni video pubblicati sabato. Nonostante questi successi, Mosca continua a sostenere che le truppe russe in quest'area si stanno difendendo con successo dai tentativi di offensiva ucraini.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha detto sabato che sono in corso azioni di controffensiva. Secondo il ministero della Difesa britannico le forze ucraine sarebbero penetrate nella prima linea delle difese russe in alcune aree.

Reuters ha verificato la posizione del video a due miglia a sud dal villaggio di Mala Tokmachka a Zaporizhzhia ma non la data in cui il video è stato girato.