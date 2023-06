Lo youtuber indagato per omicidio stradale e il video sulla Ferrari con il padre che bacia l'auto

In queste ore di rabbia, polemiche e sbigottimento per la morte del piccolo Manuel, spunta un video che sembra mostrare bene la passione per le auto di lusso di Matteo Di Pietro, lo youtuber dei TheBorderline, alla guida del Suv Lamborghini scontratosi con la Smart a Casal Palocco, indagato per omicidio stradale.

Matteo e suo padre Paolo si riprendono mentre fanno un giro a bordo di una Ferrari, peraltro senza indossare le cinture di sicurezza. Un video che ha poi fatto un milione e mezzo di visualizzazioni.