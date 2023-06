Ucraina. Il drone lancia la bottiglia d’acqua al ragazzo bloccato dalle inondazioni

Secondo fonti ucraine le consegne sono avvenute in alcune delle aree controllate dai russi come il villaggio di Oleshky.

A Oleshky, nella regione di Kherson, "i residenti non possono lasciare la città sulla riva sinistra del fiume Dnipro occupata e inondata in seguito all'esplosione della diga di Kakhovka perchè i russi non li rilasciano e non gli consentono di spostarsi nelle zone che non sono allagate". Lo riferisce la tv pubblica ucraina Suspilne.