Video - un bombardiere strategico stealth B2 Spirit solca i cieli di Miami, la sorpresa dei presenti

Il B-2 Spirit è un bombardiere strategico subsonico statunitense in grado di trasportare sia armi convenzionali sia nucleari. La tecnologia stealth di cui è dotato lo rende invisibile ai radar e lo aiuta a penetrare le difese nemiche con una bassissima possibilità di essere individuato e abbattuto, cosa impensabile per altri tipi di aerei. È il più costoso aeroplano mai costruito: il costo medio unitario è stato valutato in 737 milioni di dollari nel 1997 corrispondenti a circa 1,27 miliardi di dollari al cambio di novembre 2021. L'ordine iniziale era per 135 aerei, successivamente ridotti a 75 negli anni ottanta; infine il presidente George H. W. Bush ridusse l'ordine finale a 21 esemplari nel gennaio del 1991.

Il passaggio sui cieli di South Beach a Miami è avvenuto nel fine settimana del 27 e 28 maggio scorso, in occasione dei festeggiamenti del Memorial Day, in cui F16, B52 e una dozzina di altri modelli di jet hanno sorvolato la spiaggia, accompagnati da squadre di paracadutisti, dimostrazioni di operazioni speciali, moto d'acqua e motoscafi. Il Memorial Day, che quest'anno cadeva appunto lunedì 29 maggio, è il giorno nel quale negli Stati Uniti d'America si commemorano i soldati americani caduti di tutte le guerre, rendendo loro omaggio.