Le violenze in Questura a Verona, parla una delle vittime: "Mi hanno gettato nella mia pipì"

Nicolae Daju, senzatetto di nazionalità romena, racconta di essere stato picchiato selvaggiamente all’interno della Questura di Verona. Sarebbe una delle vittime dei cinque poliziotti arrestati per le violenze avvenute tra il luglio 2022 e il marzo 2023.

Nicolae non parla italiano, per comunicare si fa aiutare da un amico. Fermato la sera del 14 ottobre scorso, è stato preso a pugni a più riprese. Spruzzato in volto con lo spray al peperoncino. Costretto a urinare nella stanza dei fermati, poi il suo corpo schiacciato a terra come straccio per pulire. Conserva tra i suoi averi la denuncia per i maltrattamenti di quella sera. Una violenza senza motivo.

Abbiamo intervistato Nicolae Daju; Ovidiu Gae; Alberto Sperotto, Ronda della Carità