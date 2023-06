Visita a sorpresa del premier canadese Trudeau a Kiev, arrivato in Ucraina con la vicepremier

Il primo ministro canadese, Justin Trudeau, ha fatto oggi una visita a sorpresa a Kiev. Trudeau è arrivato nella capitale ucraina con la vice premier, Chrystia Freeland. Il Canada parteciperà all'attività internazionale per addestrare i piloti di caccia ucraini, ha affermato il presidente candese.

Il Canada stanzia altri 500 milioni di dollari canadesi (circa 400 milioni di dollari Usa) per un nuovo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina: lo ha annunciato il primo ministro canadese, Justin Trudeau, in visita a Kiev, come riportano i media ucraini, fra cui l'agenzia Ukrinform. "Il Canada è determinato a rispondere all'invasione illegale e ingiustificata (russa) continuando a fornire all'Ucraina aiuti militari, compresi altri 500 milioni di dollari, per sostenere la capacità ucraina di rispondere all'aggressione russa", afferma un comunicato stampa. Il nuovo pacchetto di aiuti comprende anche la consegna di 288 missili antiaerei Aim-7. Inoltre, Ottawa estenderà il mandato della missione di addestramento militare Unifier fino al 2026, nell'ambito della quale sono già stati addestrati più di 35.000 soldati ucraini in 8 anni, si legge su Ukrinform.

Il Canada si impegna attivamente per favorire l'ingresso dell'Ucraina nella Nato in vista del summit dell'Alleanza atlantica di Vilnius, e in generale, per la sicurezza dell'Ucraina e dell'intera comunità euro-atlantica: lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, sul suo canale Telegram, dopo aver firmato una dichiarazione congiunta con il premier canadese, Justin Trudeau, in visita a Kiev.