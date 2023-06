Vladimir Putin appare in video per la prima volta dopo la ribellione della Wagner

Un videomessaggio per l'11esimo Forum internazionale dei giovani industriali, è stata l'occasione per la prima apparizione in pubblico del presidente russo, Vladimir Putin, dopo la tentata ribellione del gruppo Wagner di sabato scorso. "Lo sviluppo e la modernizzazione dell'industria sono la nostra priorità assoluta", ha spiegato Putin ai partecipanti secondo quanto riportato dall'agenzia di stato Tass. Ha inoltre elogiato le aziende per aver assicurato "il funzionamento stabile" dell'industria del paese "di fronte a gravi sfide esterne". l leader del Cremlino ha poi augurato il successo a tutti i giovani che lavorano nelle imprese e nelle fabbriche del Paese, nonché ai diplomati di scuole, college, scuole tecniche e università che aspirano a lavorare nell'industria russa.