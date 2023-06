Vladimir Putin: "Volodymyr Zelensky è un disonore per gli ebrei"

"Ho amici ebrei che mi dicono che Zelensky non è un ebreo, ma un disonore per gli ebrei". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin intervistato al Forum economico internazionale di San Pietroburgo (Spief), la "Davos russa, dopo che gli era stato chiesto come può dire che tra gli obiettivi della Russia c'è la "denazificazione" dell'Ucraina, quando il presidente Volodymyr Zelensky è un ebreo ed è stato eletto democraticamente.

"Ho molti amici ebrei che mi dicono che Zelensky non è un ebreo ma un disonore per il popolo ebraico", ha risposto Putin, affermando che in Ucraina "oggi i neonazisti sono stati elevati al rango di eroi". Il presidente russo ha ricordato lo sterminio degli ebrei nella Seconda guerra mondiale. "L'Olocausto - ha detto - è stato lo sterminio di 6 milioni di ebrei, e un milione e mezzo sono stati sterminati in Ucraina, prima di tutto per mano dei Banderiti". Vale a dire dei seguaci del nazionalista Stepan Bandera, che durante la Seconda guerra mondiale fu prima alleato e poi nemico della Germania di Hitler. Dopo aver fatto vedere una serie di video agghiaccianti sui massacri in Ucraina, Putin ha affermato che proprio Bandera e i suoi seguaci oggi sono "gli eroi dell'Ucraina" e coloro che "le autorità ucraine oggi proteggono. Abbiamo l'obbligo di combattere contro questo. La Russia è stata la parte che ha sofferto di più nella lotta contro il nazismo. Abbiamo tutto il diritto di ritenere che uno dei nostri obiettivi chiave in Ucraina è la denazificazione".

“La controffensiva ucraina non ha possibilità di successo”

"L'Ucraina sta portando avanti dei nuovi tentativi di controffensiva e sono in corso scontri in questo momento, anche nell'area di Zaporizhzhia", ma Kiev "non ha possibilità di successo", ha detto Putin in un passaggio del suo discorso dal palco del Forum, "utilizzano le cosiddette riserve strategiche, che consistono in diversi componenti: il primo è progettato per sfondare la difesa, il secondo per utilizzare le truppe per proteggere i territori" ma le autorità ucraine "non hanno raggiunto i loro obiettivi in una qualsiasi delle sezioni, questo è ciò che conta", ha detto Putin aggiungendo che "presto l'Ucraina smetterà del tutto di utilizzare le sue attrezzature", attualmente "sta combattendo con materiali stranieri che non possono continuare per sempre".

“Con gli F-16 a Kiev si rischia un ulteriore coinvolgimento della Nato”

Se gli aerei da combattimentoi F-16 che verranno forniti all'Ucraina si troveranno in basi all'estero "vedremo come abbatterli, è un grave rischio di un ulteriore coivolgimento della Nato", ha avvertito il presidente russo, “i carri armati Leopard sono in fiamme in questi momenti in Ucraina e agli F-16 toccherà lo stesso destino”

"Non ridurremo l'arsenale atomico"

La Russia "ha spostato la prima parte di armi nucleari in Bielorussia, completeremo l'obiettivo entro fine anno", ha affermato ancora Putin, aggiungendo che Mosca "ha più armi nucleari dei Paesi della Nato: vogliono che le riduciamo, bene non lo faremo", ha aggiunto al Forum economico di San Pietroburgo. La forniture di armi nucleari a Minsk è "elemento di deterrenza, un segnale per chi pensa di infliggere una sconfitta strategica alla Russia". Inoltre, ha ammonito, gli Stati uniti hanno creato "un precedente quando hanno usato armi nucleari".

A proposito di Stati Uniti, non è mancato un ammiccamento alla destra Usa: “Non escludo che se ci fosse stata un'amministrazione diversa a Washington avremmo comunque potuto seguire il piano pacifico per la risoluzione del conflitto, che è stato semplicemente abbandonato sia in Ucraina che nelle capitali occidentali".

“Pil russo in crescita, aumenteremo la spesa per la Difesa”

"La Russia deve aumentare la spesa per la Difesa per garantire la sicurezza del paese", ha detto il presidente russo Vladimir Putin aprendo il suo discorso. "Naturalmente, sono necessari fondi aggiuntivi per rafforzare la difesa e la sicurezza e per acquistare armi. Dobbiamo farlo per proteggere la sovranità del nostro paese" e "si giustifica anche dal punto di vista economico", ha detto Putin.

Il Pil russo potrebbe crescere del 2% entro la fine dell'anno e ad aprile ha registrato un +3,3%, ha poi affermato. "Abbiamo mantenuto una politica responsabile e ben bilanciata, la disoccupazione è rimasta a liveli minimi, al 3,3% così bassa non è mai stata nella nostra storia, e anche l'inflazione, che è più bassa rispetto ad altri paesi europeri, al 2,9%, il minimo storico", ha aggiunto, "sono d'accordo con coloro, tra i nostri esperti, che ritengono che la crescita arriverà ancora fino all'1,5%, e forse di più, sotto il 2%. Ciò aiuterà il nostro paese a mantenere il suo posto tra le principali economie del mondo", ha spiegato aggiungendo che il commercio con l'estero non ha avuto conseguenze dalla pressione esterna ed è anzi cresciuto in maniera significativa.

Le autorità russe supporteranno i nuovi proprietari russi di ex società straniere nel paese, ha anche annunciato, specificando che Mosca ha scelto la strada legata all'espansione della libertà di impresa e non ha mai espulso nessuno dal mercato russo, ma ognuno ha il diritto di scegliere. Inoltre se le compagnie estere intendono rientrare in Russia "non chiuderemo le porte a nessuno", "creeremo le condizioni", ha proseguito. E le società straniere che restano in Russia "saranno considerate come locali".

Imponenti misure di sicurezza

Le comunicazioni mobili sono state interrotte nella giornata di oggi a San Pietroburgo, nel quadro delle misure di sicurezza per il Forum. Il territorio russo è da settimane obiettivo di attacchi quotidiani ucraini. La Fondazione Roskongress, organizzatore del Forum nella seconda città della Russia, ha dichiarato in precedenza che le comunicazioni Internet tramite operatori di telefonia mobile sarebbero state bloccate. Negli edifici che ospitano il Forum, i cani da fiuto pattugliano con gli agenti delle forze di sicurezza e lunghe file di veicoli attendono di essere perquisite, secondo il quotidiano locale Fontanka. "Le misure di sicurezza non hanno precedenti", ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov. "Si tratta di una pratica normale. Il nemico agisce sfacciatamente e non rinuncia ai suoi tentativi di causare danni", ha spiegato Peskov, aggiungendo che in tali condizioni "è molto importante rimanere attenti e mobilitati".

Prima dell'intervento di Putin è stato proiettato sugli schermi della sala della plenaria un video sù come i "giochi statunitensi hanno portato a un conflitto ai confini della Russia". Un anno vissuto sotto la più forte pressione, ha rivelato che l'economia russa è molto più forte di quanto prevedevano in Occidente, sostiene il video. "Il gioco secondo le regole dell'Occidente è finito. Game Over"- Alla plenaria partecipa quest'anno solo un leader straniero, il presidente dell'Algeria Abdelmajid Tebboune. Gli Emirati Arabi uniti sono l'ospite d'onore di questa edizione dello Spief ma l'emiro di Abù Dhabi, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, che ha incontrato Putin a margine del forum, non è presente alla plenaria.