Il video della ritirata di Wagner da Rostov

Applausi in strada per i paramilitari di Wagner a Rostov sul Don dopo l'annuncio di uno stop della loro "marcia di giustizia" per denunciare inefficienze ed errori del governo del presidente Vladimir Putin rispetto alla guerra in Ucraina. Video che mostrano la scena, con i contractor fedeli a Evghenij Prigozhin pronti a tornare alle proprie basi, sono stati rilanciati da fonti locali. Secondo il blog militare Voennyj Osvedomitel, "i residenti sono contenti della risoluzione pacifica della situazione".

A Rostov, dove alcune strade restano chiuse, la tensione si sarebbe già allentata. "Sullo sfondo della diminuzione della minaccia di conflitto interno rimane la questione di ciò che è stato promesso a Prigozhin dalle autorità russe e viceversa" annota però Voennyj Osvedomitel. "Dopotutto, si sa- dice- 'l'unica cosa peggiore di una guerra fratricida è perdere quella guerra'; se Prigozhin non riesce a ottenere l'attuazione delle garanzie che gli sono state promesse, allora tutto ciò che è accaduto non avrà alcun significato e lui stesso potrebbe perdere tutto ciò che ha".

Allo stadio Rostov Arena, e' stato costruito per la Coppa del Mondo FIFA 2018, c'è un enorme ticker esterno: "Siamo tutti un popolo e stiamo combattendo un nemico esterno. Crediamo nel popolo russo e nel nostro presidente!"