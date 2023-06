L'appello di Marco Munda: "Sui social mai mettere in pericolo la nostra vita e quella degli altri"

L'incidente di Casal Palocco, a Roma, dove il suv guidato dallo youtuber Matteo Di Pietro ha travolto l'auto su cui viaggiava, con la mamma e la sorellina, il piccolo Manuel di 5 anni, uccidendolo, e il tuffo nelle acque agitate del fiume Secchia nel modenese da cui non è più riemerso vivo Yahya Hkimi. Due fatti di cronaca che hanno in comune i social network e le “challenge”, sfide, talvolta pericolose, intraprese per vincere qualcosa o conquistare follower. Spesso usate anche a fin di bene. Come nel caso della Ice bucket challenge per la ricerca sulla Sla: personalità di tutto il mondo sfidavano altre personalità a versarsi addosso un secchio di acqua ghiacciata per sostenere la causa della ricerca.

Marco Munda, con il fratello gemello Mattia, è un “content creator”. Su TikTok il duo ha oltre 4 milioni di follower. In questo video messaggio invita a essere responsabili sui social: “Divertiamoci ma non mettiamo in pericolo la vita nostra e degli altri”.