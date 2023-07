L'auto è in fiamme, l'agente salva la donna al volante

E' un sonnolento sabato pomeriggio d'estate, nella contea di Candler, Stato americano della Georgia - zona rurale, una di quelle in cui non succede mai nulla.



Il sergente Taylor riceve una chiamata urgente: sulla Highway 46 c'è un veicolo che è uscito di strada ed è finito nei campi. Quando arriva, l'agente si accorge che l'automobile ha preso fuoco, è avvolta dal fumo: e dentro c'è qualcuno, una donna al volante che sembra priva di sensi. La reazione è tempestiva, pochi secondi che fanno la differenza tra la vita e la morte. Taylor rompe i finestrini, estrae la donna di peso, le salva la vita. Poi chiede con insistenza se vi sia qualcun altro nell'abitacolo ma la donna non risponde, fa il giro, non ci sono altre persone in pericolo.

Sarà poi lo sceriffo a lodare l'intervento del sergente: “Ha risposto nel mondo in cui tutti noi speriamo di saper rispondere in una situazione critica”, dice. Non fornisce dettagli sull'incidente, ma secondo i media locali la donna aveva avuto un malore e per questo era uscita di strada. Ora è in salvo.

Ancora una volta è la telecamera di servizio montata sull'uniforme di un poliziotto a documentare un momento drammatico.