Scontro tra bus a New York: 18 feriti

Un autobus turistico a due piani si è scontrato con un secondo autobus a New York ieri sera, ferendo decine di persone e mandandone almeno 18 in ospedale, ma non sono in pericolo di vita. Come hanno riferito i soccorritori, l'incidente è avvenuto intorno alle 7 di sera a Lower Manhattan lungo la First Avenue, vicino all'area di Gramercy Park. "Entrambi gli autobus sembra che fossero tutti pieni", ha dichiarato Paul Hopper, un responsabile dei vigili del fuoco, aggiungendo che "18 pazienti" sono stati trasferiti negli ospedali locali ma "nessuno e' in pericolo di vita". Altri 63 passeggeri dei due bus sono stati trattati sul posto ma per molti "sono solo tagli, lividi, graffi, alcune sospette fratture, anche alcune ferite alla testa e al collo", ha precisato Hopper.