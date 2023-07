A Kabul le donne sfidano i Talebani che vogliono la chiusura dei centri estetici

Cantavano “Lavoro, cibo, giustizia” le donne che mercoledì hanno manifestato a Kabul contro la chiusura dei centri estetici ordinata dai Talebani in tutto il Paese. Le forze di sicurezza hanno disperso la manifestazione con idranti e taser.

La decisione di chiudere i centri estetici era stata annunciata con un decreto pubblicato a fine giugno dal governo.

Il provvedimento è una condanna a morte per migliaia di piccole attività gestite da donne, spesso unica fonte di reddito per le loro famiglie in un Paese precipitato in una profonda crisi economica dopo il ritorno al potere dei Talebani, e fa scomparire uno degli ultimi spazi di libertà e socializzazione rimasti alle giovani afghane, già estromesse dalle scuole di secondo grado, dalle università e dalla maggior parte del mondo del lavoro .

Il ministero per la Prevenzione del vizio e la promozione della virtù aveva dato un mese di tempo agli esercizi commerciali per chiudere i battenti.

A quest’ultima imposizione, dopo il divieto di accesso a parchi, giardini e palazzetti dello sport e il ritorno dell’obbligo di indossare il burqa nei luoghi pubblici, un gruppo di donne, estetiste e truccatrici della capitale, hanno deciso di sfidare il regime e scendere in piazza.

"Siamo qui per la giustizia", ha detto ad Associated Press una manifestante che si è identificata come Farzana: "Vogliamo lavoro, cibo e libertà".