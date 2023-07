A torso nudo sul ghiacciaio. Oltre 15 gradi a 3.500 metri

Nelle ultime ore, in queste giornate di grande caldo, con lo zero termico schizzato ben oltre i 5000 metri, persino agli oltre 3500 metri del ghiacciaio Plateau Rosa, al confine tra Italia e Svizzera, si superano i 15 gradi.

Il sole intenso ha permesso ai molti turisti e sportivi di godersi un clima magnifico sciando, facendo escursioni alpinistiche o semplicemente prendendo il sole. Ma osservando il ghiacciaio si notano inevitabilmente le ripercussioni di questa ondata di caldo che, seppure in ritardo rispetto all'anno scorso, è arrivata ora con una intensità preoccupante.

Gli sciatori e gli allievi delle scuole di sci sfruttano le prime ore della mattinata, quando la neve è ancora buona, per poi scendere verso mezzogiorno.

Nel pomeriggio a percorrere il ghiacciaio si notano solo tardivi alpinisti, mentre un gruppo di turisti si concede un giro in "elibike", unendo gli spostamenti in elicottero alle discese in ebike.