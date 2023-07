A tu per tu con una mucca arrabbiata. I consigli dell'esperto

Non sono infrequenti gli episodi in cui le mucche attaccano l'uomo. Pascolano pacifiche, ma non sono animali domestici.

In questo servizio del 2020 della Tgr Trento, l'esperto Franz Hintner, coordinatore del servizio veterinario provinciale, consiglia di non avvicinarsi alle mucche, specialmente se in compagnia dei vitellini perché, se si sentono minacciate, reagiscono e, avendo una mole imponente, è meglio evitare.