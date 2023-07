A tutta velocità auto investe una famiglia in vacanza, tre morti

Un'autovettura lanciata a folle velocità in pieno centro a Santo Stefano di Cadore nel Bellunese ha falciato una famiglia di cinque persone uccidendone tre mentre stavano camminando sullo stretto marciapiede della strada regionale 355 che porta a Sappada. Le vittime: il piccolo Mattia di 2 anni (suo fratello che era sulla bicicletta si è salvato), sua papà e sua nonna mentre la mamma è rimasta ferita in maniera non grave.

Ricoverato in ospedale in stato di shock e colto da malore il nonno del piccolo che ha raggiunto il luogo della tragedia poco dopo l'incidente. In ospedale anche la conducente dell'Audi di colore nero con targa tedesca che oggi pomeriggio poco dopo le ore 15,30 in via Udine in centro a Santo Stefano ha investito la famiglia originaria di Favaro Veneto in provincia di Venezia, recatasi nella località di montagna nel cuore delle Dolomiti bellunesi per trascorrervi un periodo di vacanza nella seconda casa.

Nei confronti della 30enne tedesca che era alla guida della vettura sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri anche perché sulla strada non sono presenti segni di frenata. Da verificare se la conducente sia stata colta da malore oppure si sia messa alla guida in stato di ebbrezza oppure sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Oltre al piccolo Mattia, deceduto poco dopo il ricovero all'ospedale 'San Martino' dov'era giunto in condizioni disperate, sono morti suo papà Marco Antoniello di 48 anni e la nonna Maria Grazia Zuin di 65. La mamma, 42 anni, che stava spingendo il passeggino con Mattia, è rimasta ferita ma non è grave. Alcuni testimoni hanno riferito che l'Audi nera dopo aver sfiorato il piccolo in bicicletta e la madre, ha centrato il padre, Mattia e la nonna. A seguito del lutto la Municipalità di Favaro Veneto ha annullato la Festa della Trebbiatura di Ca' Solaro prevista domenica prossima.