L'Acropoli di Atene chiude nelle ore più calde

L'Acropoli di Atene rimarrà chiusa nelle ore più calde anche della giornata di oggi e per il terzo giorno consecutivo. Lo hanno annunciato ieri le autorità greche a causa delle alte temperature che potrebbero raggiungere i 41°C. Il sito del patrimonio mondiale dell'Unesco e invaso dai turisti, ma a seguito della decisione presa dalle autorità greche non accoglierà alcun visitatore tra le 11:30 e le 17:30 locali. Da giovedì, quando le temperature dei termometri sono iniziate a salire sensibilmente, la Croce Rossa è stata schierata ai piedi dell'Acropoli per aiutare i turisti che potrebbero essere vittime di insolazioni o svenimenti e ha distribuito più di 50.000 bottiglie d'acqua. Le squadre delle Ong sono intervenute "decine di volte" per soccorrere i visitatori che negli ultimi giorni hanno sofferto malesseri. Sono state inoltre installate tende da sole in prossimità dei banchi d'ingresso per proteggere le migliaia di visitatori accorsi ad ammirare il Partenone in cima all'Acropoli, capolavoro del periodo "classico" dell'antichità (V secolo a.C.). Anche il più grande sito archeologico dell'isola di Creta, il palazzo di Cnosso, associato al mito del Minotauro, ha chiuso i battenti oggi tra mezzogiorno e le 17, secondo le autorità di Heraklion. Affollate invece le spiagge della costa attica, vicino ad Atene, secondo le immagini della televisione pubblica Ert. Nell''estate del 2021 violenti incendi hanno colpito la Grecia, in particolare sull'isola di Eubea, a un centinaio di chilometri da Atene, a causa delle temperature torride.