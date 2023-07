Randy Meisner, co-fondatore della leggendaria rock band degli Eagles, bassista e cantante, è morto a 77 anni: lo ha annunciato la band sul suo sito ufficiale.

"Randy è stato parte integrante degli Eagles e determinantenel primo successo della band. La sua estensione vocale era sorprendente, come è evidente nella sua ballata caratteristica, "Take It to the Limit", hanno detto gli Eagles.