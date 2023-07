Raid israeliano sulla striscia di Gaza in risposta al lancio di razzi

L'aviazione israeliana "ha bombardato diversi siti nella Striscia di Gaza". Lo riporta l'agenzia palestinese Shehab, sulla base delle testimonianze del loro corrispondente che riferisce di "danni agli edifici" oggetto dell'attacco ma "nessuna vittima". Notizia confermata dai media israeliani.

The Times of Israel cita un "breve comunicato" dell'Israel Defence Forces che "conferma l'attacco su Gaza", spiegando che "è in risposta ai lanci di razzi avvenuti in precedenza" proprio da Gaza. Nella notte, infatti - aveva riferito sempre IDF - "cinque razzi sono stati lanciati da Gaza verso il territorio di Israele", specificando che "il sistema di difesa aereo israeliano ha intercettato con successo tutti i razzi lanciati".