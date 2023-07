Agente immobiliare tedesco scomparso in Thailandia, il suo corpo fatto a pezzi trovato in un freezer

Tagliato in diversi pezzi e messo in un freezer. E’ stato trovato in queste condizioni il corpo di un uomo d'affari tedesco di 62 anni, scomparso da una settimana in Thailandia.

Tawee Kudthalaeng, capo della polizia nella città di Nong Prue, ha detto che il corpo di Hans-Peter Mack è stato trovato intorno alle 23 (ora locale) di lunedì. Oltre al corpo gli agenti hanno trovato anche una sega e altri oggetti da taglio. Gli investigatori sono stati in grado di localizzare il corpo utilizzando i filmati delle telecamere di sicurezza della zona, ha detto Tawee. Mack è stato visto l'ultima volta alla guida della sua berlina Mercedes a Pattaya, una città costiera nel sud della Thailandia, secondo l'annuncio distribuito dalla sua famiglia, che offriva una ricompensa di 3 milioni di baht (circa 78.000 euro) per informazioni che potessero aiutare a ritrovarlo.

Mack viveva a Pattaya con la moglie thailandese e lavorava come agente immobiliare, secondo i resoconti dei media locali. Era residente in Thailandia da diversi anni. La sua auto è stata trovata domenica nel parcheggio di un condominio a Nong Prue, un insediamento di lusso popolare tra gli stranieri a nord-est di Pattaya, nella provincia di Chonburi. Secondo la polizia, c'erano tracce di quello che sembrava essere un solvente per la pulizia sui sedili, sul cruscotto, sul volante e in altre zone dell'auto. Il capo della polizia ha detto che gli investigatori hanno verificato che mancava una grande quantità di denaro dal conto bancario di Mack. Una circostanza che si ritiene sia collegata al crimine. La polizia sta indagando su diversi sospetti, sia cittadini tedeschi che thailandesi, ha aggiunto il responsabile delle indagini.