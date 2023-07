Agricoltori contro ambientalisti, la battaglia sulla legge per la natura davanti all’Eurocamera

Manifestazioni contro a Strasburgo. Da un lato gli agricoltori guidati dalla Copa-Cogeca, l'associazione che riunisce le cooperative europee, dall'altro gli ambientalisti, Greta Thunberg in testa.

Davanti al Parlamento europeo va così in scena lo scontro sulla legge per il ripristino della natura (‘Nature Restoration law’), il cui voto è previsto mercoledì in plenaria.

I primi ad arrivare sono stati gli agricoltori, il cui flash mob contro la proposta era stato annunciato già nei giorni scorsi. Ad unirsi a sorpresa alla protesta è stato il presidente del gruppo del PPE Manfred Weber, che da settimane motiva la sua contrarietà al provvedimento proprio con l'obiettivo della tutela degli agricoltori.

Weber: Una legge pericolosa per i cittadini e le imprese

"Timmermans fermati, ritira la bozza di legge sul ripristino della natura". Così il leader dei popolari europei parlando ai giornalisti durante la manifestazione davanti all’Eurocamera. “Prendiamo il tema della biodiversità molto seriamente ma questa legge è pericolosa per i cittadini e le imprese", ha spiegato Weber davanti ai trattori delle sigle sindacali degli agricoltori che si sono raccolte per bloccare l'ingresso del Parlamento europeo a Strasburgo.

A pochi metri dal presidio contro ecco arrivare gli ambientalisti pro, chiamati a raccolta da Greta Thunberg. Proprio oggi era previsto un colloquio dell'attivista svedese con Weber sul tema del "Pronti per il 55%", il piano UE per la transizione verde che ha l’obiettivo di ridurre le emissioni di almeno il 55% entro il 2030.

Greta Thunberg: "La destra sta cercando di segare via il ramo su cui tutti noi sediamo"

"La destra sta cercando di segare via il ramo su cui tutti noi sediamo". Così Greta Thunberg, arrivata questa mattina al presidio in sostegno alla legge europea sul ripristino della natura organizzato dal gruppo dei socialisti, dei verdi e delle sinistre: "Chiedo agli eurodeputati di non bocciare questa legge e anzi di votare per un testo il più forte possibile”.

Metsola: Tenere conto dell’impatto delle politiche ‘green’

I legislatori dovrebbero evitare di oltrepassare la "linea invisibile" tra le ambiziose politiche verdi e il sostegno dei cittadini per i cambiamenti imposti alle loro vite. È quanto ha spiegato la presidente dell'eurocamera Roberta Metsola in un colloquio con il Financial Times in vista del voto sulla legge sulla natura.

"Dobbiamo tenere conto dell'impatto economico e sociale di tutto ciò che facciamo, e forse non lo abbiamo fatto abbastanza", ha aggiunto Metsola osservando come il voto di mercoledì sia "un esercizio democratico" e i gruppi abbiano "il diritto democratico" di ritirarsi dai negoziati.

Cosa prevede la ‘Nature Restoration Law’

La legge europea in discussione stabilisce obiettivi di ripristino vincolanti per almeno il 20% del territorio terrestre e marino dell'Unione Europea entro il 2030, arrivando fino al 90% nel 2050. Operazioni di grande portata, come la rinaturalizzazione dei corsi fluviali abbattendo le barriere artificiali, il reinserimento di elementi naturali negli agroecosistemi, la trasformazione verde delle città. La legge, se venisse approvata, sarebbe immediatamente operativa.

Il mese scorso la commissione Commissione Ambiente del PE si era bloccata sul 44-44. Il disegno di legge è una parte fondamentale del famoso Green Deal europeo che mira a stabilire gli obiettivi più ambiziosi al mondo in materia di clima e biodiversità e a fare del blocco il punto di riferimento globale sulle questioni legate alla crisi del clima.

La proposta di legge ha raccolto un ampio sostegno nei Paesi membri ed è stata difesa strenuamente dalla Commissione e dalla sua presidente Ursula von der Leyen. Ma il gruppo politico della stessa von der Leyen, il Partito Popolare Europeo, ha invertito la rotta e ora si oppone al provvedimento.

Con 177 dei 705 seggi, il gruppo dei Popolari è il più numeroso nel Parlamento europeo e la sua opposizione ha trasformato la questione in un acceso dibattito politico.

Se mercoledì il piano venisse respinto verrebbe rimandato in commissione ed è improbabile che si arrivi a una nuova proposta prima delle elezioni europee del giugno dell'anno prossimo.

"Questa legge è la bandiera del Green Deal europeo", ha dichiarato Virginijus Sinkevičius, commissario Ue per l’ambiente. Il Green Deal comprende un'ampia gamma di misure, dalla riduzione dei consumi energetici al taglio netto delle emissioni dei trasporti e alla riforma del sistema di scambio dei gas serra dell'UE.