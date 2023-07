Al via la rimozione del greggio dalla petroliera in disfacimento nel Mar Rosso - Video

È iniziata in queste ore la delicata operazione di rimozione di oltre un milione di barili di petrolio dal cargo FSO SAFER in disfacimento nel Mar Rosso, al largo della costa yemenita.

Una seconda petroliera, la ex Nautica - ribattezzata Yemen - ha gettato l’ancora a 3 chilometri dalla FSO SAFER e sono in corso i preparativi per avviare il trasferimento del greggio. Obiettivo: prevenire una catastrofe ambientale.

Una volta iniziata, l’operazione durerà due settimane disinnescando una vera e propria bomba ecologica a orologeria e mettendo la parola fine a una vicenda iniziata con lo scoppio della guerra civile in Yemen nel 2015.

È quello che si augurano i responsabili dell’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (OCHA) che coordina l’operazione multinazionale per prevenire una fuoriuscita di petrolio che gli esperti hanno valutato potrebbe essere quattro volte più grave del disastro Exxon Valdez del 1989 in Alaska quando furono dispersi nell'ambiente circa 40 milioni di litri di greggio che inquinarono 1.900 chilometri di coste in uno dei disastri ambientali più gravi della storia.