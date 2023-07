Altri Mondi - Viewfinder, se la Polaroid è un ponte tra fantasia e realtà

Questa settimana partiamo dal ritorno di Space Invaders sotto forma di app per smartphone, con un nuovo gameplay basato sulla realtà aumentata, come per Pokémon Go. Poi la recensione di Viewfinder, un puzzle game narrativo che sfrutta la magia delle fotografie istantanee in stile Polaroid e con l'esperto di gaming Lorenzo Fantoni le impressioni sulla giocabilità di Exoprimal, nuovo titolo di Capcom che ritorna sull'accoppiata dinosauri & videogiochi che a inizio millennio ci aveva regalato titoli come Dino Crisis e Turok.

Altri Mondi è la rubrica a cura di Dario Marchetti che ogni settimana su RaiNews24 e rainews.it esplora il multiverso videoludico (e non solo).