Altri Mondi - Come videogiocare sotto l'ombrellone

Questa settimana partiamo dalla scelta di Steam, il più grande negozio di videogiochi al mondo, di bloccare i titoli sviluppati sfruttando l'intelligenza artificiale. Una scelta dettata dal problema dei diritti d'autore, visto che le IA sono addestrate su grosse quantità di dati e immagini spesso utilizzate senza il consenso di autori e artisti. E poi, con l'esperto di gaming Lorenzo Fantoni, vediamo le novità per videogiocare in estate, che sia in montagna o sotto l'ombrellone.

Altri Mondi è la rubrica a cura di Dario Marchetti che ogni settimana su RaiNews24 e rainews.it esplora il multiverso videoludico (e non solo).