Andrea Purgatori racconta Ustica: “Un atto di guerra ostile perpetrato in tempi di pace”

È morto a Roma, dopo una breve malattia, il giornalista, sceneggiatore e autore Andrea Purgatori. Nato il primo febbraio del 1953 durante tutta la sua carriera lavorativa si è occupato in particolare di reportage e approfondimenti su terrorismo e criminalità: celebri le inchieste sul caso Moro, sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e sulla strage di Ustica (27 giugno 1980), quando un “missile” colpì l'aereo passeggeri DC-9 Itavia. A oltre 40 anni di distanza, le indagini sono ancora in corso e Purgatori ha sempre seguito gli sviluppi sulla vicenda e i sospetti legati ad almeno quattro Paesi: “Un atto di guerra ostile perpetrato in tempi di pace”.