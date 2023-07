"Traversata alpina del Cervino", aperto il collegamento più alto d'Europa

Da ora in poi i visitatori senza sci potranno attraversare la Svizzera e l'Italia vicino al Cervino, una delle più famose vette alpine, grazie all'entrata in servizio una nuova funivia, che copre un dislivello di 363 metri in quattro minuti.

Le dieci cabine che vantano un design Pininfarina, garantiscono la capacità di trasportare 1.300 persone l'ora. La traversata di 1 chilometro e 600 metri, sopra il ghiacciaio del Teodulo avviene in sospensione, quindi senza tralicci.

L'operatore, Matterhorn Zermatt Bergbahnen, afferma che il nuovo servizio consente di attraversare il confine più alto delle Alpi. Collega la stazione della funivia Klein Matterhorn in Svizzera, a oltre 3.800 metri di altezza, con Testa Grigia in Italia, a 3.458 metri.

Le auto impiegano circa quattro minuti per percorrere gli 1,6 chilometri attraverso il ghiacciaio Theodul. La nuova tratta colma una lacuna transfrontaliera, consentendo ai turisti di viaggiare tra la località svizzera di Zermatt e la sua controparte italiana sull'altro versante del Cervino, Cervinia, con diversi cambi di funivia.

Il collegamento sarà percorribile tutto l'anno e da tutti, anche senza sci o attrezzatura da neve. Si tratta di un collegamento auspicato da più di 80 anni, l'ultima tessera di un puzzle che ora è finalmente completo.

L'investimento per la società degli impianti di Zermatt è stato di 45 milioni di franchi svizzeri, per un'opera la cui apertura era stata inizialmente prevista per la stagione invernale 2021/2022.

Il costo del biglietto per la traversata completa da Cervinia a Zermatt è di 156 euro (gratis per gli under 9 e 78 euro per gli under 16). Il biglietto di andata e ritorno costa 240 euro (gratis per gli under 9 e 120 euro per gli under 16).