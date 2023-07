Aretha Franklin, è guerra tra i figli per l’eredità della regina del soul

È iniziata la battaglia legale tra i figli di Aretha Franklin per l'eredità. La regina del soul è morta cinque anni fa senza lasciare un testamento formale. Mesi dopo sono stati trovati due documenti scritti a mano.

Entrambi sono stati trovati nell’abitazione della cantante pochi mesi dopo la sua morte, avvenuta per un cancro al pancreas nell'agosto del 2018.

I documenti si trovavano uno in un armadietto chiuso a chiave e l'altro sotto un cuscino del divano nella sua casa alla periferia di Detroit, in Michigan.

Ieri è iniziato il processo per stabilire quale versione esprima la volontà dell’artista.

Tra beni immobiliari, denaro e copyright delle canzoni, il patrimonio di Aretha Franklin è stimato in circa 5 milioni di dollari.

Il processo

Lunedì, chiamati a testimoniare nel processo che deve determinare quale documento sia da considerare espressione delle ultime volontà della cantante, i figli hanno fornito le loro versioni contrastanti.

Aretha Franklin è morta nell’agosto del 2018 all'età di 76 anni senza lasciare un testamento formale e dattiloscritto. Cinque anni dopo, la sua eredità è ancora al centro di una disputa legale, dopo che una nipote ha trovato alcuni fogli scritti a mano nella sua casa.

La giuria è chiamata dirimere la questione: il documento risalente al 2014 e trovato tra i cuscini del divano della sua casa di Detroit è un testamento valido secondo la legge del Michigan? In caso affermativo, potrebbe prevalere su un testamento scritto a mano del 2010, trovato nello stesso periodo in un armadietto chiuso a chiave. La versione più vecchia, tuttavia, è stata autenticata e firmata più volte da Franklin.

Ted White II, il figlio chitarrista che accompagnava la madre durante i concerti, è favorevole al documento del 2010. Nella versione del 2014 il nome di White come esecutore testamentario non c'è più e viene nominato l'altro figlio, Kecalf (KELF') Franklin, al suo posto. Kecalf Franklin e i nipoti otterrebbero la casa principale della madre a Bloomfield Hills, valutata, alla morte di Aretha, 1,1 milioni di dollari ma che oggi vale molto di più.

In Michigan, la legge prevede che anche documenti informali e scritti a mano possano avere l'efficacia legale di un testamento. nel caso della regina del soul si tratta di pagine in cui sono presenti cancellature e passaggi difficili da leggere.

Nel 2014 Aretha Franklin espresse la volontà che i suoi abiti fossero messi all’asta o donati allo Smithsonian Institute di Washington.

“Due testamenti informali non possono essere ammessi entrambi come prova. In casi del genere, il più recente annulla il più vecchio”, ha sostenuto Charles McKelvie, avvocato di Kecalf. Tuttavia, secondo Kurt Olson, che difende gli interessi di White, il testamento del 2010 è autenticato e firmato, mentre la versione successiva è “una mera bozza”.