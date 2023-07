Armi giocattolo trasformate in vere, tre arresti a Roma

Su richiesta della procura capitolina, i Carabinieri della Compagnia di Roma Montesacro hanno arrestato tre persone accusate di porto e detenzione di arma comune da sparo e ricettazione. Secondo gli inquirenti modificavano armi giocattolo trasformandole in vere.

A far scattare le indagini il controllo di una pattuglia di militari nel quartiere San Basilio che ha portato i militari all'abitazione di uno degli arrestati ad Ardea, alle porte di Roma. Qui è stato scoperto un locale adibito a officina laboratorio. I carabinieri hanno trovato specifica attrezzatura tecnica per modificare le armi del tipo soft air”, in modo da renderle in grado di sparare proiettili veri.

Sequestrate sedici armi alterate e in grado di utilizzare munizionamento convenzionale; due pistole e tredici silenziatori artigianali.