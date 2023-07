Assolombarda 2023, Meloni: "Sì alla transizione ecologica, ma senza smantellare le imprese"

Un lungo intervento che ha toccato a tutto tondo i punti nevralgici dell'azione del governo per quanto riguarda l'economia, il lavoro, la transizione ecologica e il ruolo dell'Italia in Europa.

Sulla transizione ecologica la premier Meloni ha chiarito: 'Per avviare la transizione ecologica non possiamo smantellare l'economia e le nostre imprese' perche' 'la sostenibilita' ambitale deve andare di pari passo con quella sociale ed economica'.

Un altro passaggio è riservato al Pnrr, un piano non scritto da noi ma per il quale stiamo lavorando per centrare gli obiettivi. Faremo ciò che va fatto e metteremo tutti ai remi. Spiace che anche il Pnrr sia diventato terreno di scontro politico.