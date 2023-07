Attacco russo su Kiev che ha provocato un morto, il buco nel palazzo: "missili da crociera e droni"

Il video diffuso dalle autorità ucraine mostra il palazzo con un vasto "buco" dovuto all'esplosione di un missile durante l'attacco notturno, e le macerie sul piano stradale - per la terza notte di fila - alla capitale ucraina. "Distrutti 20 droni russi e due missili da crociera, un'operazione di difesa aerea di successo", così Kiev.

A causa del raid di Mosca, sarebbe morta una persona, e diversi feriti.

La controffensiva ucraina:

Lo stato maggiore di Kiev inoltre, ribatte che "Le forze ucraine hanno colpito nelle ultime 24 ore 16 pezzi di artiglieria russi in postazioni di tiro, quattro sistemi missilistici antiaerei e due postazioni per la guerra elettronica. Il nemico, prosegue il rapporto dell'esercito ucraino, "ha anche lanciato oltre 60 raid aerei e ha aperto il fuoco con sistemi missilistici a lancio multiplo per 64 volte. Nell'attacco notturno è morta una persona, ma non si conosce ancora il numero complessivo delle vittime".