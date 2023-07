Auto travolte e alberi abbattuti: bombe d'acqua flagellano la Lombardia - Video

Una forte perturbazione di carattere temporalesco si è abbattuta questa mattina nel nord della Lombardia con pioggia e vento forte. Sono circa 300 le richieste di soccorso ai vigili del fuoco per allagamenti, tagli pianta e tetti scoperchiati. Le province più colpite sono Varese, Milano, Como, Monza, Sondrio, Lecco e Bergamo. Oltre duecento vigili del fuoco sono al lavoro su tutta la regione per far fronte agli interventi.

Anzano del Parco è uno dei comuni più colpiti in provincia di Como. In via Diaz il fortissimo vento ha provocato in pochi minuti la caduta di quattro grossi alberi che si sono abbattuti contro le case travolgendo tre auto e un furgone. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. I vigili del fuoco sono al lavoro per mettere in sicurezza e liberare dai rami le abitazioni.

“E’ andata bene, dieci centimetri indietro ed ero morto” racconta Felice, che si trovava nel furgone quando uno degli alberi gli è caduto addosso. Tra le strutture colpite ci sono anche l’ambulatorio medico, la vecchia biblioteca, le sedi di alcune associazioni e la casa del custode, Paolo: “E’ successo il finimondo, descriverlo è quasi impossibile”.