Autostrada Napoli-Salerno, in 3 sullo scooter con un neonato: “Questi genitori andrebbero arrestati”

Siamo sull'autostrada Napoli-Salerno e l'autore delle immagini inveisce contro una coppia a bordo di uno scooter con un neonato in braccio: “Questa gente va arrestata”. Sul tratto ad alta velocità, madre e padre, con il casco, si spostano insieme al neonato privo di ogni dispositivo protettivo. L'episodio, oramai documentato, è passato dai social sulla scrivania della polizia stradale di Angri che, dalla targa, è risalita al proprietario del mezzo. L'uomo, lo stesso alla guida dello scooter, che viaggiava insieme alla moglie e al bimbo di poco più di un anno, sarebbe stato sanzionato per le violazioni al codice stradale: in primis per il trasporto di persone in numero superiore a quelle consentite, in secondo luogo per il trasporto di un minore di 5 anni senza casco protettivo. Inoltre, la vicenda è stata segnalata al tribunale per i minorenni. Il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo per 60 giorni, riportano i giornali locali.

A rendere pubbliche le immagini è stato il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Italiana, Francesco Emilio Borrelli.