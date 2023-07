Banche, Patuelli: "Mai applicati tassi negativi sui depositi"

"Le banche in Italia mantengono quasi i due terzi dei mutui a tasso fisso, con tassi di raccolta in continuo aumento e, su richiesta, possono allungare la durata dei mutui per chi è in regola con i pagamenti o realizzare surroghe". Così il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, nella sua relazione all'Assemblea dell'Associazione Bancaria Italiana. "Le banche in Italia non hanno mai applicato tassi negativi sui depositi e remunerano crescentemente i risparmiatori con condizioni di mercato competitive anche con quelle offerte dagli Stati europei e da operatori non bancari, propongono ai risparmiatori, anche in difesa dall'inflazione, investimenti per la liquidità a medio e lungo termine, indispensabile, dopo la fine delle Tltro, per finanziare imprese e famiglie", aggiunge.

Tltro è un acronimo che sta per Targeted Longer-Term Refinancing Operations, ovvero si tratta di “Operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine” che si differenziano dagli altri rifinanziamenti della Banca centrale proprio perché sono “Targeted”, cioè “mirati”.